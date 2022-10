Galliani | 'Accoltellamento Pablo Marì fatto sconvolgente Ha detto che ha avuto suerte' VIDEO

"È lucido, non è in pericolo ma è qualcosa che ha sconvolto tutti, la squadra voleva venire qui ma ovviamente non è possibile", ha continuato. Marì è stato poi soccorso e trasportato all'...: 'Ha una ferita alla schiena e una al labbro, è cosciente e non è in pericolo di vita'. Venerdì 28 ottobre, dopo un piccolo intervento alla schiena per ridurre il danno muscolare, verrà ...Un uomo ha accoltellato sei persone in un centro commerciale ad Assago, appena fuori dal concerto dei Placebo. Quattro feriti sono in condizioni critiche, uno di questi è Pablo Mari, ...Un uomo ha accoltellato sei persone in un centro commerciale ad Assago, appena fuori dal concerto dei Placebo. Quattro feriti sono in condizioni critiche, uno di questi è Pablo Mari, ...