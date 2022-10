Galleria degli Uffizi | la foto due influencer seminude | la polemica

Fanpage.it

'Le immagini - spiegano dallaUffizi - sono state subito segnalate e il museo si è immediatamente attivato per richiedere la rimozione delle immagini non autorizzate ad Instagram'....Stati generali del turismo per la Comunità di lavoro della Regio Insubrica , che promuove la cooperazione transfrontaliera nella regione italo - svizzera dei Laghi prealpini.... Denuncia episodio di razzismo agli Uffizi su TikTok: Voi napoletani qui non dovete venirci Paris+ par Art Basel 2022 e le gallerie italiane. Si è conclusa con grande successo la prima edizione parigina della fiera d’arte più importante al mondo. Per la capitale francese, un salto ulteriore ...Con l'arrivo della Collezione Mattioli il Museo del Novecento di Milano diventa la più importante galleria dedicata al Futurismo a livello internazionale. Del resto questa avanguardia artistica è nata ...