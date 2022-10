“Fuori” Amici 22 | anticipazione bomba | saltano 2 allievi amati dal pubblico

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 27 ottobre 2022)22 entra nel vivo, iniziano le prime eliminazioni: nella prossima puntata usciranno 2moltodal. Una sorpresa per tutti gli spettatori in un’edizione che si è aperta col botto. Tra amori che sbocciano e lezioni molto dure non ci si può proprio lamentare. A condire tutto poi i professori della scuola, che non smettono proprio di stupire. Un esempio? Nel daytime di ieri di22, la maestra Celentano ha convocato Mattia Zenzola in sala per comunicargli l’arrivo di una severa punizione. Il motivo? La decisione di lui di non indossare in puntata i pantaloni previsti per la coreografia. Per chiarire meglio la situazione, la professoressa di danza ha voluto chiamare la costumista Giulia che, senza mezzi termini, ha sbugiardato l’allievo di Raimondo Todaro: “Gliel’ho detto ...