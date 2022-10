Fraternità universale | convegno a Capodimonte con l’arcivescovo Battaglia e il cardinale Grech

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Domani, venerdì 28 ottobre, a partire dalle 10, a Napoli, in viale colli Aminei 2, nell’aula magna della sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, prenderà il via ildi studio Chiesa sinodale e, organizzato dalla stessa Facoltà con il contributo del Servizio Nazionale per gli Studi Superiori di Teologia e di Scienze Religiose della Conferenza Episcopale Italiana.Per l’occasione, il parterre dei relatori sarà particolarmente ricco di illustri ospiti. Ad aprire i lavori saranno i saluti introduttivi deldi Napoli monsignor Domenico, gran cancelliere della PFTIM, e di Don Emilio Salvatore, preside della Pftim, seguiti dall’introduzione di Padre Nicola Salato (Pftim), curatore del...