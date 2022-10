(Di giovedì 27 ottobre 2022). Disastro, o quasi. Per ilconsecutivo i blaugrana vengono eliminati dalla Champions e scivolano in....

Basterebbe il laconico commento di Santi Nolla sul Mundo Deportivo per tradurre il '' delfuori dalla Champions, dopo che peraltro la dirigenza aveva già messo a bilancio la ...... giovedì 27 ottobre 2022, dei quotidiani sportivi esteri 'Sport' e 'Mirror'In Spagna l'attenzione è tutta per l'ennesimo tonfo del. 'consumado', titola 'Sport', dopo l'eliminazione ... Fracaso Barcellona: secondo anno di fila in Europa League, le previsioni sbagliate fanno crollare i conti MADRID (Spagna) - Una serata da dimenticare per il calcio spagnolo che in Champions League perde due delle formazioni principali. Il Barcellona è stata estromessa dalla competizione prima di scendere ..."Ciao, Kaputt": Mundo Deportivo riassume così la serata Champions di ieri che ha visto l'eliminazione del Barcellona alla fase a gironi per il secondo anno consecutivo "vittima della sua propria ineff ...