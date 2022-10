Forza Nuova resuscita | ora nel mirino c’è Giorgia Meloni | «Con lei Italia colonia degli Usa»

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Il partito di estrema destrasi sta riorganizzando. E lo fa un anno dopo l’assalto alla sede della Cgil a Roma, avvenuto il 9 ottobre 2021. I suoi dirigenti nazionali si sono riuniti pochi giorni fa per rilanciare il nuovo sito internet e i suoi account social. Sul web, accanto al logo c’è il motto «Dio, Patria e Famiglia», mentre sullo sfondo i volti – sempre gli stessi – di Roberto Fiore, membro storico del gruppo neofascista e tornato in libertà dopo i fatti del 9 ottobre 2021, ma anche quello di Morsello, morto nel 2001 e fondatore dinel 1997 a Verona. Chi manca, però, è Giuliano Castellino, nei confronti del quale la Cassazione – il 14 ottobre scorso – aveva confermato il regime di sorveglianza speciale, respingendo il ricorso della difesa delnovista contro il ...

la Repubblica

Su quali giocatori hai costruito l'ossatura per questastagione 'Preferisco non rispondere a ... Corsa allo scudetto, chi ne farà parte e quali sono a tuo avviso i punti didi ogni ...Samsung sta preparando il lancio di unagenerazione di telefoni top di gamma che, sebbene non porti grandi novità in termini di design,... dandoalle voci secondo cui il successore del ... Forza nuova ci riprova un anno dopo l'assalto alla Cgil. Da capopopolo a ultrà di Putin, Castellino "provoca"… Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 21-10-2022 alle 11:15 sul giornale del 22 ottobre 2022 - 18 letture ...Annuncio vendita Honda Forza 350 Deluxe (2021 - 23) nuova a Cuneo - 9044559 - nella sezione Moto nuove di Moto.it ...