Flat tax fino a 100 mila euro | tregua fiscale e pensioni | le misure del nuovo governo

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Bollette, fisco, lotta all’evasione, Superbonus e reddito di cittadinanza modificati, previdenza: questi i temi in agenda delMeloni per affrontare la crisi economica e avviare politiche sul lavoro. Vediamoli punto per punto. Caro-bollette Il dossier energia ha la priorità su ogni altro tema. Da un lato c’è da mettere a punto unpacchetto L'articolo proviene da Inews24.it.

leggi anche Aumento degli stipendi,, Superbonus e pensioni: cosa può saltare se Meloni non trova intesa con l'Ue sul deficit I massimali di spesa sono: 30mila euro , per gli immobili ...Leggi anche Tetto contanti,, energia: il programma di Meloni Governo, ok fiducia al Senato. Meloni: "Manterremo impegni" Tetto ai contanti, pagare con carte e bancomat diventa più difficile "...Bollette, fisco, lotta all'evasione, Superbonus e reddito di cittadinanza modificati, previdenza: questi i temi in agenda del governo Meloni.Per alzare gli stipendi meglio «l’estensione dei contratti collettivi» e il taglio del cuneo fiscale di 5 punti. FLAT TAX. Meloni la difende dalle critiche e la ritiene un premio «al merito, a chi si ...