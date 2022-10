Firenze | due influencer seminude si fotografano davanti alla Venere di Botticelli agli Uffizi | è polemica

Leggi su tpi

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Durante la mattinata di ieri, due modelle, in abiti succinti, si sono fatte ritrarre in fotodie poi hanno pubblicato le immagini sui profili Instagram. Lo ha denunciato il capogruppo Fdi a, Alessandro Draghi, che ha afferma in una nota: “Ladelnon può essere usata da costoro per uno spot indecente e mi pare strano che i custodi non se ne siano accorti, e che a distanza di diverse ore al direttore Schmidt non siano arrivate le indegne immagini delle due sexy”. Le due ragazze, Alex Mucci e Eva Menta, sonoda milioni di follower. La prima, come riporta la Nazione, è un’ingegnera aerospaziale e nel suo profilo Instagram conta circa 6 milioni di seguaci, la ...