Fiorentina | Kouame | «Potevamo fare più gol»

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Le parole di Christian, attaccante delladopo la vittoria in Conference League contro il Basaksehir Christianha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-1 contro il Basaksehir in Conference League. PARTITA – «più gol, ci abbiamo provato. Sapevamo che sarebbe stata difficile perché all’andata era finita 3-0, era importante passare primi, non è successo, ma siamo comunque contenti della qualificazione». VITTORIA PER IL MORALE IN CAMPIONATO –«Me lo auguro perché stiamo attraversando momento un po’ così, giochiamo bene, ma ci mancano i punti». RISULTATI – «Secondo me c’è, si vede che la squadra cerca sempre di dare il massimo,il suo gioco, proporre quello che chiede il mister… Ci mancano solo i risultati, ma ...

