Fiorentina | Italiano | «I ragazzi hanno confermato la loro forza»

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Le parole di Vincenzo, tecnico delladopo la vittoria in Conference League Vincenzoha parlato ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria in Conference League dellacontro il Basaksehir. VITTORIA – «Iconfermano chesempre questa capacità di reagire a risultati negativi e non eccezionali,questae oggi l’confermata, anche se ancora una volta abbiamo regalato un gol. Reagire e ribaltare il match è una grande dote. Abbiamo fatto un’ottima partita, potevamo fare più gol, siamo contenti, anche perché non era facile reagire ad una sconfitta che ci ha fatto male, sono contento dei». JOVIC – «Non è facile dopo tantissimo che non hai ...

...alla banda di Vincenzo. Per il primato del girone era necessario un successo con quattro gol di scarto, ma per la viola la qualificazione è già un primo obiettivo centrato.- ...Lima 4.5 : Ha la sfortuna di dover marcare Kouame, vera e propria mina vagante delladi Vincenzo. Va in netta difficoltà e dalla sua parte lasfonda quasi sempre. ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Come per la Lazio, anche la Fiorentina vince la sua partita, costretta alla rimonta, contro l'Istanbul di Okaka e l'ex obiettivo granata Biglia, doppietta di Jovic. Risultato che ...