Fiorentina-Istanbul Basaksehir stasera | canale | orario e dove vederla in tv Conference League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Il, l’e tutte le indicazioni per vedere in diretta, sfida valida per la quinta giornata del gruppo A della. Il passaggio del turno è quasi una formalità, ma per non passare dagli spareggi è obbligatorio raggiungere il primo posto, e per farlo, bisogna battere i turchi, che all’andata, hanno strapazzato 3-0 gli uomini di Italiano. L’appuntamento per il fischio d’inizio è fissato alle ore 18:45 di giovedì 27 ottobre, con la partita che sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, oppure in streaming su Sky Go, NowTV e Dazn. SportFace.