(Di giovedì 27 ottobre 2022) Può una sconfitta avere gli stessi effetti benefici di una vittoria? Se lo chiede tutta Firenze, ancora scossa e furibonda per il kocon l’Inter tra veleni e proteste finite anche fuori dal campo. Un 3-4 beffardo perché arrivato in pieno recupero, dopo una rimonta eccezionale e duplice dei toscani che hanno ritrovato lo spirito dell’anno scorso. Sembrava la vecchia viola di Italiano, non quella intristita e sconclusionata di quest’anno, poi si è consumato il nuovo psicodramma. Che, però, per l’ambiente gigliato va attribuito all’arbitro, non di certo ad allenatore e giocatori che hanno ritrovato la giusta via ormai smarrita. Serve la prova del nove, in una partita assolutamente decisiva per le sorti del girone diLeague, nel quale al momento laè seconda (spareggio con le terze ...

La finale tutta italiana di Napoli l'ha vinta Lorenzo Musetti e l'ha persa per, come si direbbe nella boxe, Matteo Berrettini . È stata una partita fino a metà del secondo ...Lecce -1 ...Commenta per primo Ancora senza i tre punti dal Via del Mare, il Lecce però può essere ottimista dopo il pareggio contro la, squadrama comunque dal bagaglio tecnico maggiore, con cui è andato in vantaggio per la prima volta in casa (mentre fuori dalle mura amiche era già accaduto a Salerno). La squadra ... Fiorentina ferita, sfogare la rabbia in Conference: a caccia della vendetta contro il Basaksehir Sfida al calor bianco tra la capolista fiorentina e la formazione pratese. La miccia innescata dalle proteste del centravanti fiorentino per un fallo. in area: ’rosso’ per lui e un difensore. E i tifo ...Fanno discutere le parole di Mario Sconcerti sul tifoso aggredito durante Fiorentina-Inter. Polemica anche per un paragone controverso: le reazioni social ...