Fiorentina Basaksehir | sintesi | tabellino | risultato | moviola e cronaca live

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze si gioca il matchvalido per la quinta giornata di Conference League 2022-23:del match0-0Inizio ore 18:45 Migliore in campo: a fine primo tempo PAGELLEIn attesa delle formazioni ufficiali L'articolo proviene da Calcio News 24.

...per la gara del Franchi valevole per la quinta giornata di Conference League traLe formazioni ufficiali della partita del Franchi tra(4 - ...All.: Emre BelozogluCLASSIFICA GRUPPO A:10 punti;7; Hearts 3; Riga 2Sono ufficiali le formazioni di Fiorentina e Istanbul Basaksehir in vista della partita di questa sera con fischio d'inizio previsto alle 18.45 al Franchi. Per la Conference League è poco il turnover ...Fiorentina (4-3-3): Gollini; Dodo, Milenkovic, Igor, Terzic; Barak, Amrabat, Mandragora; Kouamè, Jovic, Saponara. All. Italiano. Basaksehir (4-3-3): Sengezer; ...