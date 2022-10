Fiorentina Basaksehir | le formazioni ufficiali | le scelte di Italiano ed Emre

(Di giovedì 27 ottobre 2022) LediedBelozoglu per la gara del Franchi valevole per la quinta giornata di Conference League traLedella partita del Franchi tra(4-3-3): Gollini; Dodo, Milenkovic, Igor, Terzic; Barak, Amrabat, Mandragora; Kouamè, Jovic, Saponara. Allenatore:(4-3-3): Sengezer; Caicara, Duarte, Ndayishimiye, Lima; Aleksic, Biglia, Tekdemir; Turuc, Okaka, Chouiar. Allenatore:Belozoglu L'articolo proviene da Calcio News 24.

All.: Emre BelozogluCLASSIFICA GRUPPO A:10 punti;7; Hearts 3; Riga 2Oggi, nella quinta giornata della fase a gironi della Conference League, laincontra in casa, alle 18.45, l'Istanbul. Secondo il ct Italiano: "dobbiamo cercare di vincere la partita e, rispetto a quanto fatto all'andata, mettere quanto più possibile in ...Tutto quello che c’è da sapere sul prossimo campionato italiano: squadre, date, risultati e classifica. Calendario Serie A 2022/23 La ...Quinta giornata della fase per la Lazio in Europa League e la Fiorentina in Conference League: avversari il Midtjylland e il Basaksehir ...