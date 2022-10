Fiorentina-Basaksehir | Jovic ristabilisce il pareggio | l’insaccata del serbo VIDEO

Emre BelozogluCLASSIFICA GRUPPO A:10 punti;7; Hearts 3; Riga 2Commenta per primo Il dg dellaJoe Barone ha parlato a Dazn prima della gara contro ilin Conference League: 'Non voglio entrare sul modulo. La nostra squadra gioca col 433 offensivo. Abbiamo rimontato con l'...La Fiorentina reagisce e trova il pareggio al Franchi contro l’Istanbul Basaksehir. Al 26' rimessa laterale sulla destra, palla che arriva a Kouamè che si gira e mette in mezzo. Jovic si avventa in sp ...Pasticcio di Gollini, dei centrali viola e di Mandragora: ospiti in vantaggio al Franchi prima del pareggio di Jovic.