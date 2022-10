Fiorentina-Basaksehir | Gollini regala il vantaggio agli ospiti | uscita fuori misura VIDEO

Le formazioni ufficiali di(4 - 3 - 3): Gollini; Dodo, Milenkovic, Igor, Terzic; Mandragora, Amrabat, Barak; Saponara, Jovic, Kouame. Allenatore: Italiano. ...La sfida del Franchi: snodo cruciale in Europa per il team del presidente ...15' - GOL DI ALKSIC. INCREDIBILE GOLLINI.... 14' - Terzic ferma una pericolosa azione di Chouiar che partendo dalla sinistra era pericolosamente rientrato in area. 12' ...Nel girone F tutte a cinque punti, Sarri vuole vendicare il ko dell'andata. Per la Conference League Fiorentina-Basaksehir (ANSA) ...