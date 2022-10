Fiorello riapre edicola sui social | rodaggio per il ritorno

(Di giovedì 27 ottobre 2022) (Adnkronos) – Rosariotorna sui, dopo due anni di assenza, per iniziare con una diretta Instagram da un bar del suo quartiere in compagnia di 4 amici ildeldella sua, con il format rinnovato di ‘Viva Rai2’, dal 5 dicembre. Il periodo diapproderà presto su RaiPlay mentre dal 5 dicembre il programma vero e proprio si accenderà su Rai2, dalle 7 alle 8.30. “Dopo anni torniamo in diretta su Instagram: ci dobbiamo allenare perché dal 5 dicembre si comincia sulla Rai. Siamo qui come umarell”, scherzaprendendo in prestito la definizione milanese dei vecchietti che guardano i cantieri. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosario...

'Qualcuno mi ha scritto: perché non parli del Tg1', dice poitornando sulla polemica sollevata dai giornalisti della testata contro l'ipotesi di un approdo del suo programma su Rai1 che ..."Dopo anni torniamo in diretta su Instagram: ci dobbiamo allenare perché a dicembre si comincia sulla Rai": nelle stories di Instagramla sua 'edicola' con gli amici del bar e lancia Viva Rai2 , il nuovo morning show che andrà in onda dal lunedì al venerdì dal 5 dicembre su Rai2 (da già dal 7 novembre su RaiPlay) ...(Adnkronos) – Rosario Fiorello torna sui social, dopo due anni di assenza, per iniziare con una diretta Instagram da un bar del suo quartiere in compagnia di 4 amici il rodaggio del ritorno della sua ..."Dopo anni torniamo in diretta su Instagram: ci dobbiamo allenare perché a dicembre si comincia sulla Rai": nelle stories di Instagram Fiorello riapre la sua 'edicola' con gli amici del bar e lancia V ...