Fiorello | cosa ha detto a modo suo sul governo di Giorgia Meloni

(Di giovedì 27 ottobre 2022)è tornato attivo con la sua Edicola e le sue parole sulfaranno discutere per giorni. Lo showman ovviamente non si tiene mai niente dentro di sé e ha esternato le sue considerazioni sul nuovo esecutivo, guidato dalla premier, e soprattutto su uno dei primi provvedimenti in arrivo. La sua solita ironia è stata protagonista e il video postato sul suo profilo Instagram ufficiale è già stato visto e commentato da migliaia di follower, entusiasti del suo ritorno. E tra non molto farà anche qualdi più. Prima di dirvihanell’Edicola suldi centrodestra, vi ricordiamo che i giornalisti del Tg1 si sono scagliati contro di lui. In un comunicato stampa il Comitato di redazione ...

...da Beppe) costruisce una relazione con il bullo e vede in lui la possibilità di aiutarlo. E la prima volta che si racconta con un film come i ragazzi abbiano vissuto questo periodo" Che......nel 2011. L'inno del corpo sciolto, il testo È questo l'inno - o del corpo sciolto lo può cantare solo chi caca di molto Se vi stupite la reazione è strana perché cacare soprattutto è...(Adnkronos) – Rosario Fiorello torna sui social, dopo due anni di assenza, per iniziare con una diretta Instagram da un bar del suo quartiere in compagnia di 4 amici il rodaggio del ritorno della sua ...Finito il toto-ministri, ecco il toto-Rai. La scelta di Gennaro Sangiuliano come ministro della Cultura riaccende il risiko a viale Mazzini. L'ex direttore del Tg2 era in pole per prendere ...