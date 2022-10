Femminicidio di Naomi Cabral | arrestato l’uomo che l’ha strangolata durante un rapporto sessuale

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Il cadavere di, 47 anni, era stato ritrovato in una camera d’hotel di Marina di Tor San Lorenzo (comune di Ardea, Roma) lo scorso 5 ottobre. Sul corpo aveva segni di strangolamento. Ora è in manette un 35enne. A ritrovare il corpo dell’argentina, nella camera dell’hotel di via delle Pinete che la 47enne era solita utilizzare per incontrare alcuni clienti, sono stati i carabinieri del nucleo investigativo di Frascati e della compagnia di Anzio, come riporta la stampa, su chiamata di un’amica di. I carabinieri hanno subito sospettato chenon fosse morta per cause naturali.era stesa sul letto, nuda, senza tracce di violenza apparente né tracce ematiche. Le forze dell’ordine hanno subito escluso una morte per overdose. Tuttavia, le circostanze ...