Federico Fashion Style | con la madre di sua figlia finisce malissimo | “Una batosta”

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Lo scorso 17 ottobre, Letizia Porcu ha annunciato via Instagram la rottura conLauri, in arte. Perizona Magazine.

Nei giorni scorsi dopo diciassette anni di amore, è finita la storia traStyle e Letizia Porcu . A fare annuncio è stata quest'ultima sui social, facendo capire che tra lei e il noto parrucchiere dei vip è rimasto un buon rapporto. La smentita è arrivata ...In un primo momento, sembrava quasi che la relazione fraStyle e la storica compagnia Letizia Porcu si fosse conclusa nel migliore dei modi e con grande comprensione da parte di entrambe le parti. La verità, tuttavia, sembrerebbe stare da ...Smentita la versione dell'ex compagna del parrucchiere: non sarebbero rimasti in buoni rapporti Nei giorni scorsi dopo diciassette anni di amore, è finita ...Il noto parrucchiere dei vip si sarebbe lasciato con la storica compagna nel peggiore dei modi possibili, ecco cosa si racconta online ...