Federica Pellegrini rivela | ' Il mio corpo cambia | e il mio seno mi ha spiazzata'

Grazia

ROMA - La prossima avventura sarà quella insieme al marito Matteo Giunta nella trasmissione Pechino Express. Ma, nonostante l'addio alle gare, continua a lavorare nel mondo del nuoto portando avanti il progetto di un'academy per fare crescere nuove generazioni di nuotatori. L'olimpionica ha ...Il momento dei ricordi è arrivato molto prima perche ha aspettato solo 30 giorni per condividere il video del matrimonio con Matteo Giunta . Il suo vestito Nicole Milano color ... Grazia è in edicola con Federica Pellegrini Dopo l’addio al nuoto, l’ex azzurra parla dei cambiamenti fisici generati dalla sospensione dell’attività agonistica ...L’incontro è stato moderato dal Caporedattore del giornale L’Arena Luca Mantovani. “Federica Pellegrini, nell’immaginario di tutti noi, è ormai considerata a tutti gli effetti una veronese, ed è un ...