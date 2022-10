Fca Bank estende partnership con Harley-Davidson Financial Services

(Di giovedì 27 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – FCAsancisce il proprio ingresso nel mondo delle due ruote firmando unaconin Italia. Dopo gli ottimi risultati conseguiti in Spagna e Portogallo, le due società hanno deciso dire anche al mercato italiano la loro collaborazione strategica, attiva da anni nei Paesi iberici.A partire dal 1° gennaio 2023, la Banca potrà fornire anche in Italia, ai concessionari e ai clienti, i propri innovativi servizi finanziari, dedicati all’intera gamma di modelli dell’iconica Casa americana. Questaè per FCAun’importante occasione per portare anche nel mercato motociclistico l’esperienza e il know how ...

