Fantacalcio | 5 centrocampisti da non schierare per la 12ª giornata di Serie A

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Manca poco alla pausa per il Mondiale ma non è questo il momento per mollare al: andiamo dunque a vedere 5da nonassolutamente per la 12ªdiA. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM I malus a centrocampo non fanno mai bene anzi, possono essere proprio quei punti Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.