(Di giovedì 27 ottobre 2022)è indubbiamente il vero osservatodeldi Città del Messico, in cui andrà in scena il terzultimo Gran Premio del Mondiale di Formula Uno 2022. Il beniamino del pubblico locale proverà a regalare una grande gioia a sé stesso e al popolo messicano, andando a caccia della terza vittoria stagionale e del controsorpasso su Charles Leclerc al secondo posto nel campionato piloti. “A Guadalajara è stato bello guidare per le strade della città. E’ stato emozionante, c’erano almeno 140mila persone. I fan sono super, danno una grande energia dagli spalti. Ne trovo in giro per tutto il mondo, ma qui è ancor più“, esordisce Checo in conferenza stampa. Sul prolungamento di contratto del GP messicano fino al 2025: “Il rinnovo della F1 in Messico mi rende orgoglioso e sono molto ...

... anche nei prossimi giorni, regalerà grandi emozioni su un tracciato sempre impegnativo, con la speranza dei tifosi presenti di vedere il successo dell'idolo di casa, per fare esplodere ...La notizia della permanenza in calendario della gara messicana non potrà che fare piacere soprattutto a, unico pilota messicano in griglia e idolo sportivo indiscusso di tutto il paese. ... F1, Sergio Perez: "Weekend speciale per me, sogno di vincere qui ma servirà la perfezione" Max Verstappen arriva con il titolo iridato già in bacheca al weekend del GP del Messico della Formula 1 2022, gran premio di casa del compagno di ...I promotori dell'evento centramericano hanno annunciato il prolungamento dell'accordo con la F1 per rimanere nel calendario almeno sino al 2025 compreso.