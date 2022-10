(Di giovedì 27 ottobre 2022)esprime la propria opinione alla stampa alla vigilia del Gran Premio del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale F1 2022. Il pilota spagnolo è determinato a rifarsi dopo un finena da dimenticare in quel di. La manifestazione texana ha visto protagonista l’asturiano, abile a rimontare fino alla zona punti dopo un incidente nel lungo rettilineo che porta nell’ultimo settore della pista con l’Aston Martin del canadese Lance Stroll. Il due volte vincitore della 24h Le Mans dovrà successivamente cedere svariate posizioni, sanzionato dalla direzione gara per un discutibile problema con gli specchietti. L’iberico ha riportato ai giornalisti presenti a Città del Messico: “Mi sento bene, ho parlato con Lance dopo l’incidente. La mia visione non è cambiata nel tempo, è stato un momento ...

OA Sport

Svanita quasi immediatamente la paura per l'incidente occorso ad Austin a- diversamente dalle polemiche per la penalità inflitta dalla Direzione Gara a danno dello spagnolo - il due volte iridato e l' Alpine sono pronti a rifarsi subito a Città del Messico ,...Al momento lui, infatti, risulta essere il secondo pilota più anziano del Circus (davanti a lui c'è, che ha compiuto 41 anni il 29 luglio), ma per primeggiare in questa classifica è ... F1, Fernando Alonso: "Sono ottimista sulla possibilità di tenere la settima piazza finale di Austin" L'ex pilota inglese è rimasto impressionato dalla prestazione dello spagnolo, risalito al 7° posto dopo l'incidente avvenuto con Stroll ...Avverrà nel tardo pomeriggio messicano (notte italiana) la decisione della FIA riguardo la penalità inflitta nel post gara a Fernando Alonso ...