Eva Grimaldi | la confessione hot sulla moglie Imma Battaglia | «Il mio ex mi accarezzava e io pensavo a lei»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di giovedì 27 ottobre 2022) A unirle civilmente è stata Monica Cirinnà, prima firmataria della legge sulle unioni civili, il 19 maggio 2019, ma Evasi conoscono dal 2008, quando si incontrarono per la prima volta al Gay Village. All’epoca l’ex gieffina era sposata con l’imprenditore Fabrizio Ambroso, ma quando videne rimase subito colpita, come spiega lei stessa in un’intervista in coppia al Corriere della Sera. Un racconto a cuore aperto, non privo di confessioni osé, come quando ammette che dopo il suo ritorno a Verona, «alla prima carezza del mio ex, per tre secondi ho pensato a». Eva, laoséDue anni più tardi il suo matrimonio naufragò e ...