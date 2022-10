Europa League | la Roma si qualifica se | tutte le combinazioni

Vittoria importante, giunta tra mille difficoltà. Ma con questo 2 - 1 la Roma aggancia il Ludogorets al secondo posto in classifica, anche se all'Olimpico dovrà comunque battere i bulgari per passare ...Prima traversa di Cristante , poi annullato proprio un gol al centrocampista per fuorigioco di Volpato, poi la rete dell'attaccante, al primo centro inin questa stagione. 2022 - 10 - ...La Roma vince a Helsinki per 2-1, nel match valido per la quinta giornata dei gironi di Europa League, e si assicura la possibilità di giocarsi l'accesso ai sedicesimi di finale davanti al proprio ...La Roma batte 2-1 in Finlandia l'Hjk Helsinki. Nell’ultima giornata di Europa League, i giallorossi si giocheranno il secondo posto del girone contro il Ludogorets. Sul sintetico Mourinho lancia dal 1 ...