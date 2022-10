Europa League | la Lazio per stupire anche in coppa | in quota Sarri punta alla rivincita contro il Midtjylland

I Colchoneros hanno salutato l'opportunità di qualificarsi agli ottavi di finale e non sono ancora certi di un posto in. Per restare in corsa in Champions e giocarsi il match point all'...Giovedì di coppe molto importante per le squadre italiane. Roma e Lazio in, Fiorentina in Conference . La prima a scendere in campo, alle 18:45, sarà la Lazio all'Olimpico contro i danesi del Midtjylland. Una gara molto importante per i biancocelesti perchè ...Questa sera dalle 18.45 si giocherà il penultimo turno di Europa e Conference League. In EUL ci focalizziamo sulla Roma, un girone difficile che vede i giallorossi costretti a vincere in Finlandia.l'Italia ha due squadre sicure (il Napoli e l'Inter) e una a un passo (Milan) dagli ottavi. Soltanto la Juventus è fuori (sarà a contendersi l'accesso in EL con il Maccabi Haifa).