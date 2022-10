Europa e Conference League 2022 2023 | cade l’Arsenal | vittorie di misura per Betis e Union Berlino

Leggi su sportface

(Di giovedì 27 ottobre 2022) In archivio la prima metà della quinta giornata della fase a gironi di. Nei match iniziati alle ore 18:45 spicca la sconfitta del, che cede il passo al PSV e per 2-0 e lascia in discussione il primo posto del girone. Non sbaglia invece il, che batte diil Ludogorets grazie ad una rete di Fekir e si assicura il passaggio agli ottavi. Bene anche l’, che sconfigge 1-0 il Braga, mentre il Bodo/Glimtsul campo dello Zurigo per 2-1. Tanti gol ed emozioni sia in Fenerbache-Rennes che in AEK Larnaca-Dinamo Kiev, entrambi i match finiti 3-3. Infine, l’SG espugna Malmo e centra il primo posto del girone. Per ...