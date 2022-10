Esplosione in una casa a Lucca | un morto e 3 feriti

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Un’, causata da una fuga di gas che ha provocato un incendio, ha distrutto un’abitazione nel comune di Torre in via per Camaiore, in provincia di, coinvolgendone anche un'altra. La Questura difa sapere che una persona è morta nell'incidente, mentre due camionisti che transitavano al momento dell'nelle vicinanze sono adesso ricoverati in ospedale e una donna incinta è stata messa in salvo dai Vigili del Fuoco. Entrambi gli edifici coinvolti si trovano vicino alla strada provinciale della Valfreddana. Non è ancora chiaro se sono state coinvolte altre persone.