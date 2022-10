Esplode palazzina a Lucca | 2 morti e 3 feriti

Nell'esplosione dellaè rimasto coinvolto anche un camioncino , con due persone che sono già state accompagnate all'ospedale di Lucca: le loro condizioni comunque non sono gravi. Le cause ...Il compagno della donna non è rimasto coinvolto nel crollo dellae l'ha raggiunta all'ospedale Cisanello di Pisa, dove è ricoverata. Secondo le prime informazioni, nell'esplosione sono ...È esplosa una palazzina a Lucca, in via per Camaiore in località Torre. Ne è scaturito un incendio intorno alle 14.40 ed è morta una donna, mentre altre tre persone sono rimaste ferite. I… Leggi ...È esplosa una palazzina a Lucca, in via per Camaiore in località Torre. Ne è scaturito un incendio intorno alle 14.40. Una donna di 55 anni è morta, il marito ...