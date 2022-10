Esclusiva SerieA24 it – Pronostici Serie A dodicesima giornata

Leggi su seriea24

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Di gran carriera ritorna il classico appuntamento con iA degli esperti di Superscommesse! Il weekend parte caldissimo con tre big in campo sabato tra cui una Juve che ha le spalle al muro dopo l’eliminazione dalla Champions. La palma di gara più incerta spetta però a Toro Milan, seguita subito dopo da Empoli Atalanta. A completare il poker di dritte più calde ce n’è una sicurissima su Lazio Salernitana. Torino Milan segno Under 1.5 primo tempo Tutti gli operatori si aspettano un posticipo domenicale bloccato all’Olimpico Grande Torino. Gli ospiti rossoneri nelle loro cinque trasferte hanno segnato e subito solo due gol nei primi 45 minuti, col Toro che addirittura è a 1 gol fatto e 0 subiti in altrettante prime frazioni casalinghe. Come si può lasciarsi scappare l’Under 1.5 primo tempo? Empoli Atalanta segno 2 Impossibile perdere ...