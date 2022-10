Equitazione | Dressage World Cup Lione 2022 | Jessica von Bredow-Werndl domina il Grand Prix

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Va in archivio ildella seconda tappa della Coppa del Mondo didell’, scattata oggi a, in Francia: in vista delFreestyle che domani alle ore 16.00 chiuderà i giochi ed assegnerà altri punti nella competizione, si registra oggi una doppietta della Germania. In testa alla graduatoria odierna infatti si trovavonsu TSF Dalera BB, prima con 81.739, la quale precede il connazionale Benjaminsu Famoso OLD, secondo con 77.000, infine completa il podio lo svedese Patrik Kittel su Touchdown con 75.261. CLASSIFICAvon ...