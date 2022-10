Entro novembre nuove armi a Kyiv Test per il governo Meloni

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Il nuovodi Giorgiaè pronto a mantenere le promesse fatte agli alleati e all’Ucraina dando il via libera al sesto pacchetto di aiuti militari. Lo conferma La Stampa, che dopo aver raccontato ieri le pressioni degli alleati affinché l’autorizzazione arrivila seconda metà di, oggi scrive che “da quanto trapela dalla Difesa” l’esecutivo “non dovrebbe tirarsi indietro”. Nel colloquio telefonico di martedì sera con il presidente statunitense Joe Biden, il presidente del Consiglio aveva assicurato che “l’Italia continuerà a fare la sua parte”, scrive il quotidiano. Come sottolineato su Formiche.net, l’impegno “a continuare a fornire assistenza all’Ucraina” è il primo punto citato dalla Casa Bianca nella nota dopo il confronto tra i due leader. “Dell’importanza di continuare a sostenere ...

