Elon Musk visita la sede Twitter prima della scadenza dell' accordo

ha visitato la sede di Twitter di San Francisco mercoledì e prevede di rivolgersi allo staff venerdì poiché il suo accordo da 44 miliardi di dollari per l'acquisto della piattaforma di ...ha visitato la sede di Twitter di San Francisco mercoledi' e prevede di rivolgersi allo staff venerdi' poiche' il suo accordo da 44 miliardi di dollari per l'acquisto della piattaforma di ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...L’amministratore delegato di Tesla e SpaceX Elon Musk ha annunciato ai dipendenti di Twitter che non intende tagliare quasi il 75% del personale del social network se dovesse assumerne il controllo, c ...