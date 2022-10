Elisabetta Canalis in forma super! La showgirl tra estate e inverno fa impazzire

, nota showgirl, ne possiede un modello stringato con suola in gomma, come ha mostrato su un post del suo account di instagram. Sono alti e neri dal gambale morbido. Oltre al ...La rubrica radiofonica più amata dai vip! Scopri i gossip più piccanti e i personaggi più chiacchierati della settimana. https://www.art - news.it/wp - content/uploads/Rumors - Eleonora - 29.10.22 - ...Incantevole e super sensuale Elisabetta Canalis si mostra in costume e fa perdere completamente la testa ai suoi tantissimi follower, è bella da impazzire Con la sua splendida bellezza e la sua ...Elisabetta Canalis sa esattamente come mandare fuori di testa tutto il mondo del web; la sua bellezza è, a dir poco, più unica che rara.