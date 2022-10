Elisabetta Canalis | colazione bollente | il seno straborda sul tavolo

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 27 ottobre 2022)sa esattamente come mandare fuori di testa tutto il mondo del web; la sua bellezza è, a dir poco, più unica che rara. Per quanto riguarda il discorso professionale non possiamo non menzionare la partecipazione dia Striscia la notizia, come velina mora, insieme a Maddalena Corvaglia; si tratta del tg satirico in onda su Canale cinque e dove i conduttori si alternano costantemente. La showgirl, però, la ricordiamo sia nella fortunata serie tv “Carabinieri” sia nel cinepanettone “Natale a New York“. InstagramNon possiamo non parlare di una curiosità che ha riguardato; si tratta della polemica nata dopo la realizzazione dello spot “La mia Liguria” andato in onda durante il Festival di Sanremo. Intorno alla showgirl ci sono state due ...