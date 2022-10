Eliminare velocemente il calcare | Non immagini con cosa lo puoi fare e in 5 minti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 27 ottobre 2022)ilè facilissimo se utilizzerete questo ingrediente miracoloso! È vero, i negozi sono pieni di prodotti, ma perché non servirvi di ciò avete già nel vostro bagno? Parliamo di quel fastidioso deposito minerale sicuramente nemico di doccia, bidet, lavandino, e crea una patina che ha una consistenza in gesso. Solitamente si viene a formare quando l’acqua è ricca di magnesio o di calcio. Capita spesso, infatti, che il soffione smetta di funzionare proprio per questo motivo. Ma non perdiamo altro tempo e scopriamo come rimediare. Curiose? Iniziamo!ilcon questi rimedi efficaci Il prodotto miracoloso è la schiuma da barba. Mettetene un po’ sulla superficie che volete disincrostare, poi strofinate. Dopo aver risciacquato, noterete ...