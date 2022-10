Eli Roth | il trailer della sua esperienza VR horror con Vanessa Hudgens

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Il regista Eliha scritto e diretto l'VR intitolata Trick-VR-Treat, con star, di cui è stato condiviso il. Il regista Eliha creato un'VR in occasione di Halloween, ovviamente di genere, come anticipa anche ildel progetto. Con Trick-VR-Treat sarà infatti possibile immergersi in una situazione da brivididurata di 30 minuti. Eliha scritto e diretto l'esprienza in realtà virtuale, a 180 gradi, con protagonistie Will Sasso, che mostra una giovane mentre convince un gruppo di teenager in costume ad andare nella miglior "casa infestata" di sempre per festeggiare Halloween. La ...