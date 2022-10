Eleven Sports lancia gli Eleven Days | abbonamento scontato fino al 13 novembre

Pianetabasket.com

Da giovedì 27 ottobre al 13 novembre tutti i tifosi avranno accesso all'universoad un prezzo unico e irripetibile . L'abbonamento stagionale, infatti, valido fino al 30 giugno 2023 per tutte le competizioni trasmesse sulla piattaforma sarà disponibile a 49,99 , ...La palla a due è fissata alle ore 20:45 di giovedì 27 ottobre , con la partita che verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go, NowTv ed. In ... Eleven Sports in sconto a €49,99 dal 27 ottobre al 13 novembre Eleven Sports festeggerà insieme ai tifosi e ai Club l’11/11, giorno iconico per la piattaforma OTT, lanciando la promozione esclusiva dal 27 ottobre Da giovedì 27 ottobre al 13 novembre tutti i tifos ...Eleven Sports ha comunicato un'offerta speciale valida da giovedì 27 ottobre al 13 novembre. L’abbonamento stagionale, valido fino al 30 giugno 2023 per tutte ...