Eleven Sports Days con una promozione speciale | abbonamento stagionale a 49 | 99 euro

Calcio e Finanza

La palla a due è fissata alle ore 20:45 di giovedì 27 ottobre , con la partita che verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go, NowTv ed. In ...La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 28 ottobre , con la partita che verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, oltre che in streaming su Sky Go, NowTv ed. In ... Zurleni, Eleven Sports: «Siamo la casa del basket e dello sport» Eleven Sports ha comunicato un'offerta speciale valida da giovedì 27 ottobre al 13 novembre. L’abbonamento stagionale, valido fino al 30 giugno 2023 per tutte le competizioni trasmesse sulla ...Da giovedì 27 ottobre al 13 novembre tutti i tifosi avranno accesso all’universo ELEVEN SPORTS ad un prezzo unico e irripetibile.