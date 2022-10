Elenoire Ferruzzi rivela cosa ha fatto con Daniele | Giaele conferma

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Lazione diIn queste ore c’è stata un’accesa e dura lite traDal Moro. Come sappiamo la Vippona ha manifestato un interesse per l’ex tronista di Uomini e Donne. Tuttavia dopo che quest’ultimo ha scoperto il tutto i due si sono leggermente distaccati, fino a quando ieri sera L'articolo proviene da Novella 2000.

Gli occhi sono puntato soprattutto su, che più volte si è scagliata contro la modella triestina, tanto da sputare anche per terra dopo il suo passaggio. Nikita, stando a come la ...Nelle ultime ore è scoppiato il caos nella casa del Grande Fratello Vip , quando Daniele Dal Moro ha voluto chiarire di non provare nulla pere lei, furiosa oltre ogni dire, ha svelato tutto ciò che è successo tra loro. Ecco come la gieffina ha smascherato l'ex tronista di Uomini e Donne a poche ore dalla nuova puntata su ...Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro si sono baciati Il gieffino ha sempre dichiarato che la sua coinquilina per lui è solamente un’amica, anche se lei è invece convinta che il vippone ricambi il suo ...La concorrente del Gande Fratello Vip insiste nel sostenere che tra lei e Dal Moro ci sarebbe stato più di un'amicizia, come tenerezze e confidenze ...