Educazione finanziaria e assicurativa | nasce Edufin Index

(Di giovedì 27 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Alleanza Assicurazioni con Fondazione Mario Gasbarri e la collaborazione scientifica di SDA Bocconi presenta, il primo Osservatorio sulla consapevolezza e sui comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani. L'Osservatorio, presentato a Roma e consultabile al link https://www.alleanza.it/, è il primo studio a mettere in relazione le conoscenze finanziarie e assicurative degli italiani con il loro comportamento: il “sapere” viene rapportato quindi al “fare”. Inoltre, per la prima volta vengono indagate anche le conoscenze finanziarie e assicurative dei “nuovi italiani” (cittadini filippini, sudamericani e rumeni residenti nel nostro Paese) attraverso delle interviste effettuate in lingua madre. “L'...

Gli italiani tengono alle proprie finanze e reputano importante investirle e assicurarle, ma nel Paese il livello die assicurativa non raggiunge la sufficienza. È quanto emerge dal primo Osservatorio Edufin Index di Alleanza Assicurazioni, Fondazione Gasbarri e SDA Bocconi su consapevolezza, ...In occasione del mese dell', BPER Banca lancia una nuova campagna su TikTok che si inserisce tra le altre attività promosse per diffondere consigli e nozioni utili ai giovani. La nuova campagna s - ...ROMA (ITALPRESS) – Alleanza Assicurazioni con Fondazione Mario Gasbarri e la collaborazione scientifica di SDA Bocconi presenta Edufin Index, ...Pensione integrativa e polizze: come funzionano. La quarta puntata del progetto di Educazionne finanziaria di Donna Moderna ...