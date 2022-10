Eddie Redmayne torna | di nuovo | a fare sul serio

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 27 ottobre 2022) La scorsa estate, dopo aver terminato di recitare sotto la regia di Tobias Lindholm nel suo ultimo film, dal titolo The Good Nurse, e poco prima di iniziare le prove per il revival di Cabaret, vincitore dell'Olivier Awards 2022,to a scuola. Non si tratta di un'università o di una sorta di corso di formazione per adulti, ma di un istituto accademico molto specifico e rinomato: l'École Internationale de Theatre Jacques Lecoq, conosciuta più comunemente come scuola per clown. L'attore nella cover GQ Hype di questa settimana A Parigi, in una ex palestra del XIX secolo ristrutturata,ha seguito per due settimane un corso di Teatro dell'Assurdo dove ha trascorso il tempo, come lui stesso afferma, «a improvvisare e giocare». La scuola superiore di clown, però, non è affatto uno scherzo. Il ...