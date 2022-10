È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

(Di giovedì 27 ottobre 2022) ÈildelThe. Il magazine, disponibile già da ora nella versionesulla nostra App, e da domani, venerdì 28 ottobre, in tutte le edicole, propone ogni settimana inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani. Conflitti d’interessi, ministeri improbabili, nemici dei poveri e dei diritti. Il carrozzone di Giorgia è una bruttadel governo Draghi tra riciclati del berlusconismo e ritorni di Fiamma. Ecco in mano a chi ha messo l’Italia la prima presidente del Consiglio donna: l’approfondimento sul Circo Meloni. Vecchi amici, parenti stretti, fidatissimi ...

MEI – Meeting degli Indipendenti

...presentati a settembre (qui la videoprova) hanno infatti ancora la Lightning mentre l'iPad...un dispositivo più recente o più potente avremo bisogno probabilmente di comprare anche un...l 'Emission Gap Report 2022 dell'agenzia Onu sull'ambiente: a oggi, con le politiche e gli ... e non una piacevole eccezione, è arrivato unrapporto delle Nazioni Unite sul futuro ... LaDolceVita – E' uscito “Follow the Horizon”, il nuovo album della band emiliana – MEI – Meeting degli Indipendenti È uscito il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale. Il magazine, disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App, e da domani, venerdì 28 ottobre, in tutte le edicole, ...Guardate il primo teaser trailer per The Pale Blue Eye, il thriller gotico di Netflix che riunisce Christian Bale al regista Scott Cooper.