E Rihanna torna a cantare dopo 6 anni con un brano per il film

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Cresce l’attesa per Black Panther 2: Wakanda Forever, presentato ieri sera a Los Angeles e in uscita in Italia il 9 novembre. Grande commozione sul red carpet tra i colleghi del compianto Chadwick Boseman, protagonista del primo capitolo della saga Marvel, che hanno voluto ricordarlo incrociando le braccia sul petto. “Black Panther 2”, il red carpet e i look della prèmiere delguarda le foto Leggi anche ›: il nuovo...

... durante i qualisi è dedicata prevalentemente alla sua attività imprenditoriale tra linee di bellezza e lingerie, diventando una delle artiste più ricche d'America, la cantantea far ...a cantare: il nuovo brano per il sequel di 'Black Panther' Si chiama Lift Me Up , uscirà il 28 ottobre ed la main track della colonna sonora di Wakanda Forever di Concetta Desando R ...Si chiama Lift Me Up, uscirà il 28 ottobre ed la main track della colonna sonora di Wakanda Forever R iprendersi la scena musicale: è questo l’obiettivo di Rihanna. La star, il cui ultimo album risale ...La popstar e il suo compagno A$AP Rocky sono apparsi sul red carpet della premiere di "Wakanda Forever" al Dolby Theatre di Los Angeles ...