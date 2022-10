Dritto e Rovescio | anticipazioni e ospiti di oggi | 27 ottobre 2022

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Questa sera, giovedì 27, alle ore 21,25 su Rete 4 torna, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti. Ma di cosa si parlerà? Quali sono gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Ampio spazio sarà dedicato alle sfide urgenti che attendono il nuovo esecutivo Meloni – soprattutto economiche ed energetiche – con un’analisi sulla reale consistenza delle soluzioni avanzate. A seguire, una pagina sulle divisioni nella maggioranza e sulle critiche e le contestazioni che vengono mosse alla figura del Premier Giorgia Meloni e alla sua squadra di governo, accusati da ...

, ore 21:20 su Rete 4 Nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, che tratta l'attualità del nostro Paese. Grande Fratello Vip, ore 21:20 su Canale 5 ...... il governatore, i loro sconosciuti antagonisti - sono ben lontani dal conquistare il mach - point e così la pallina napoletana, presa a sberle die di, va da una parte all'altra del ...Stasera in tv , giovedì 27 ottobre , in prima serata su Rete 4 , appuntamento con Dritto e Rovescio , condotto da Paolo Del ...Tennis - ATP, Flash, Interviste | "Ruusuvuori ha fatto tutto in maniera incredibile" commenta l'allenatore di Lorenzo Sonego dopo la sconfitta al 1° turno di Vienna ...