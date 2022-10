“Dobbiamo andare d' accordo” La Cina strizza l' occhio agli Usa

(Di giovedì 27 ottobre 2022) “e Stati Uniti devono trovare il modo did'per tutelare la pace e lo sviluppo nel mondo”. È questo il messaggio distensivo lanciato da Xi Jinping attraverso i media statali di Pechino nei giorni in cui inizia il suo terzo mandato alla guida della nazione orientale. Xi in particolare ha scritto una lettera al Comitato nazionale per le relazioni Usa-: “Il mondo oggi non è né pacifico né tranquillo. In quanto grandi potenze, il rafforzamento della comunicazione e della cooperazione tra i due Paesi aiuterà ad aumentare la stabilità e la certezza globali e a promuovere la pace e lo sviluppo nel mondo”. Negli ultimi anni, oltre al posizionamento sulla guerra in Ucraina, con lache ha comunque aumentato la propria freddezza nei mesi più recenti, gli scontri tra Washington e ...

Il presidente cinese Xi Jinping ha affermato che la Cina e gli Stati Uniti devono "trovare il modo did'accordo" per tutelare la pace e lo sviluppo nel mondo. A riportarlo sono i media statali in coincidenza dell'inizio del suo terzo mandato. "Il mondo oggi non è né pacifico né tranquillo", ha ... Cina e Stati Uniti devono "trovare il modo di andare d'accordo" per salvaguardare la pace e lo sviluppo in un mondo che "oggi non è né pacifico né tranquillo". Lo ha scritto il presidente cinese Xi Ji ...