Disabilità | l’assistenza domiciliare non va | “Servizi pensati solo per gli adulti e niente presa in carico dei pazienti complessi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Insufficienti ore dio erogato e mancanza di figure professionali adeguate.per le persone connon viene garantita con gli stessi standard di qualità in tutta Italia e all’interno della stessa Regione o addirittura Comune, molto spesso, ierogati non sono uguali per tutti. Il problema della frammentarietà e delle prestazioni non idonee fornite viene confermato da tutte le principali associazioni, tra cui la Federazione tra le associazioni dei disabili (Fand) e la Federazione per il superamento dell’handicap (Fish). Contattato da ilfattoquotidiano.it, a confermare il quadro nazionale di insoddisfazione e disomogeneità territoriale, è anche il Coordinamento nazionale famiglie con(Confad) che ha stilato un’analisi sul tema ...