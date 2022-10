(Di giovedì 27 ottobre 2022) (Adnkronos) – Al via la V edizione di2023, l’hackathon delle studentesse e degliper “la titolarità culturale e la presa in carico del patrimonio culturale dei territori”, promosso nel solco e nello spirito della Convenzione di Faro, del Manifesto Ventotene, e nella visione del New European Bauhaus, di cui #DiCultHer è partner ufficiale. Ad annunciarlo con un post è Carmine Marinucci, Segretario Generale di DiCultHer, il network Digital Cultural Heritage, Arts & Humanities School che promuove la kermesse e riunisce oltre 70 soggetti tra università, enti di ricerca nazionali, istituti di cultura, associazioni e altre organizzazioni. Si tratta di una iniziativa dell’Associazione internazionale DiCultHer, in collaborazione e con il patrocinio del New European Bauhaus (Neb), Associazione DiCultHer ...

Adnkronos

Siamo nella societàe dire che avere mazzette di soldi in tasca è utile è una bugia, una ... è un regalo agli evasori e il Paese anziché andare avantiindietro'. Vedi Anche Governo, ...per il secondo anno consecutivo il Campionato tra classi, il torneotra tutti gli alunni della provincia di Siena che vuole premiare le scuole più attente e sensibili all'ambiente. L'... Digitale, torna #HackCultura per gli studenti (Adnkronos) – Al via la V edizione di #hackCultura2023, l’hackathon delle studentesse e degli studenti per “la titolarità culturale e la presa in carico del patrimonio culturale dei territori”, promos ...Il colosso giapponese, costretto a consegnare con forti ritardi i veicoli per la mancanza di semiconduttori, ha annunciato giovedì il ritorno all'uso della vecchia chiave meccanica. Almeno pro tempore ...